Британская разведка рассказала, удастся ли россиянам удержать Бахмут

Украинские защитники продолжают усиливать контрнаступательные операции в районе Бахмута Донецкой области. Тогда как российские военные страдают от низкого боевого духа и вряд ли имеют резервы, чтобы удерживать населенный пункт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Отмечается, что после затишья в июне Бахмут в течение последних семи дней "снова стал местом одних из самых интенсивных боев на фронте", во время которых украинские войска "уверенно продвигаются" как на север, так и на юг от города.

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"Российские захватчики, скорее всего, страдают от низкого боевого духа, сочетание разрозненных подразделений и ограниченной способности находить и поражать украинскую артиллерию", – отмечают в британской разведке.

В обзоре указывается, что Москва, очевидно, считает "политически неприемлемой" сдачу украинским силам Бахмута – города, имеющего символический вес как одно из немногих достижений российских сил за последний год войны.

"Однако, очень вероятно, (в России. – ред.) есть немного дополнительных резервов, которые можно было бы выделить для этого сектора", – констатируют в разведке Британии.

Город Бахмут в Донецкой области стал местом одного из самых ожесточенных противостояний сил Украины и России, пока в мае этого года российская сторона не объявила о якобы захвате населенного пункта.

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