На Бахмутском направлении ВСУ вернули ранее оккупированные территории: детали

На Бахмутском направлении украинские защитники вернули ранее оккупированные территории. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвижение вперед. Вернули ранее оккупированные территории" – отметил Сырский.

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При этом генерал не уточнил деталей продвижения, однако опубликовал видео работы 3-й ОШБр в окрестностях Бахмута.

"Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", — написал Александр Сырский.

Отметим, ранее в интервью "ABC News" Александр Сырский заявил, что контрнаступление украинских войск продолжается и есть все основания говорить, что ВСУ реально освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области. С каждым днем украинские военные к этому все ближе и ближе.

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