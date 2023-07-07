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На Бахмутском направлении ВСУ вернули ранее оккупированные территории: детали

Генерал Сырский подтвердил, что на Бахмутском направлении ВСУ вернули ранее оккупированные территории

сегодня, 14:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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На Бахмутском направлении украинские защитники вернули ранее оккупированные территории. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

На Бахмутском направлении ВСУ вернули ранее оккупированные территории: детали

ВСУ. Фото из открытых источников

"Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвижение вперед. Вернули ранее оккупированные территории" – отметил Сырский.


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При этом генерал не уточнил деталей продвижения, однако опубликовал видео работы 3-й ОШБр в окрестностях Бахмута. 

"Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", — написал Александр Сырский.

Отметим, ранее в интервью "ABC News" Александр Сырский заявил, что контрнаступление украинских войск продолжается и есть все основания говорить, что ВСУ реально освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области. С каждым днем украинские военные к этому все ближе и ближе. 

Читайте также на портале "Комментарии" — сейчас в районе Клещиевки – селе к югу от Бахмута, продолжаются ожесточенные бои. ВСУ уже несколько недель пытаются продвинуться здесь, пытаясь перерезать трассу на оккупированную Горловку, а также охватить бахмутскую вражескую группировку со стороны Донецка. При этом спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона намекнул, что вскоре название села Клищиевка станет для россиян очень символичным. Что происходит вокруг Клещиевки? Почему она важна, под чьим контролем высоты вокруг этого населенного пункта? Есть ли предпосылки для окружения россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




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Источник: https://t.me/osirskiy/172
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