Какое значение имеет Клещиевка для освобождения Бахмута – что теперь ждет россиян

Сейчас в районе Клещиевки – селе к югу от Бахмута, продолжаются ожесточенные бои. ВСУ уже несколько недель пытаются продвинуться здесь, пытаясь перерезать трассу на оккупированную Горловку, а также охватить бахмутскую вражескую группировку со стороны Донецка. При этом спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона намекнул, что вскоре название села Клищиевка станет для россиян очень символичным. Что происходит вокруг Клещиевки? Почему она важна, под чьим контролем высоты вокруг этого населенного пункта? Есть ли предпосылки для окружения россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Как только россияне с Клещиевки будут выдвигаться, сразу по полям их будет уничтожать наша артиллерия

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" рассказал, что ВСУ, освободив господствующую высоту в районе Клещиевки, взяли под свой огневой контроль не только этот населённый пункт, но и Бахмут.

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Эксперт прогнозирует, что вскоре россияне очень быстро побегут, ведь у них не останется другого выбора, когда начнет активнее работать наша артиллерия.

"Дело не в Клещиевке, Клещиевка — просто точка на карте. Господствующая высота южнее Бахмута – это та высота, с которой и Бахмут, и Клещиевка под прямым огневым воздействием нашей артиллерии. То, что мы выполнили — это взяли эту высоту. Клещиевка пойдёт в качестве бонуса, россияне там не смогут находиться, туда даже заходить и выбивать их не надо, они оттуда убегут после нескольких мощных ударов артиллерии", — объяснил эксперт.

Он добавил, что оккупантам рискованно будет отходить колоннами, потому как их сразу же разобьет украинская артиллерия. Поэтому скорее всего отступать будут группами, чтобы попытаться уцелеть.

Продвижение ВСУ у Бахмута беспокоит российских военных

Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что из-за своего географического расположения Клещиевка имеет тактическое значение, поскольку продвижение еще дальше на восток фактически перережет сообщение с оккупированной Горловкой. Это может создать определенные проблемы для вражеских сил.

Эксперт считает, что ситуация в этом районе вместе с продвижением на восток от Берховки (северный фланг) создает угрозу оперативного окружения Бахмута.

"И это продвижение намекает на то, что россиянам уже сейчас пора убираться из Бахмута, потому что господствующие высоты вокруг этих населенных пунктов уже де-факто контролируются украинскими силами обороны", — заявил Селезнев.

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