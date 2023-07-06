Для россиян название будет символичным: в ВСУ заинтриговали событиями в Клещиевке

В районе Клещиевки на Бахмутском направлении идут ожесточенные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Там идут мощные бои, деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символичным название Клещиевка", — заявил Череватый.

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Военный отметил, что детали относительно Клещиевки будут сообщены через некоторое время.

Отметим, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью "ABC News" заявил, что ВСУ реально освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области. Также в этом же интервью Александр Сырский откровенно признался, но на сегодняшний день он даже приблизительно не может сказать, когда закончится война в Украине. Ни один военные, который сейчас на фронте не готов делать такие прогнозы.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление замедляется: президент Владимир Зеленский назвал ключевую причину, почему планы пришлось смещать.



