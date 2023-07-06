Для россиян название будет символичным: в ВСУ заинтриговали событиями в Клещиевке

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Кравцев Сергей
В районе Клещиевки на Бахмутском направлении идут ожесточенные бои. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
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Военный отметил, что детали относительно Клещиевки будут сообщены через некоторое время.
Отметим, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью "ABC News" заявил, что ВСУ реально освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области. Также в этом же интервью Александр Сырский откровенно признался, но на сегодняшний день он даже приблизительно не может сказать, когда закончится война в Украине. Ни один военные, который сейчас на фронте не готов делать такие прогнозы.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление замедляется: президент Владимир Зеленский назвал ключевую причину, почему планы пришлось смещать.
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