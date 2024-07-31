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Оккупанты применяют на фронте «тактику таракана»: успешна ли она

Оккупанты, как тараканы, пытаются проникнуть на украинские позиции, однако Силы обороны мешают им

сегодня, 18:39
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Ткачик Олеся

На фронте российские захватчики понесли очень жестокие потери в бронетехнике и артиллерийских системах, об этом, как говорится в материале "Комментариев", сказал военный эксперт Сергей Грабский.

Оккупанты применяют на фронте «тактику таракана»: успешна ли она

Оккупанты

Более того, по его словам, россияне даже предпринимают шаги, чтобы сэкономить военную технику. Для этого, подчеркивает эксперт, враг сначала бьет по переднему краю украинской обороны авиацией, а затем уходит в наступление.

“Русские оккупанты нашли для себя золотое решение этого вопроса – максимально используя управляемые авиабомбы и подвергая наши позиции артиллерийским обстрелам, то есть превращая их в “лунный пейзаж”, что, в общем-то, позволяет в дальнейшем осуществлять “мясные штурмы” – настойчивые и последовательные. То есть можно говорить и о банзай-атаки, и о "таракановой тактике", — отметил эксперт.

Грабский подчеркнул, что враг вынужден экономить на технике. Сейчас он ее использует либо в очень ограниченном количестве для того, чтобы избежать больших потерь, либо для организации масштабных атак для того, чтобы создать массовое преимущество на отдельном участке фронта и просто задавить количеством техники наши позиции.

При этом эксперт подчеркнул, что оба варианта использования техники приводят к ее потерям. Именно поэтому, российские оккупанты используют технику достаточно дозированно. Впрочем, Грабский добавляет, что на отдельных участках враг все же использует технику в полном объеме. То есть, по его словам, говорится, что на отдельных участках командиры российских войск придерживаются старых прописанных правил, которые не всегда срабатывают в сегодняшней войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг выдыхается и Украина может получить шанс на победу.





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Источник: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/u-putinskoi-viyni-nazrivae-kriza-z-chim-u-rosiyan-dedali-bilshe-problem-737892.html
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