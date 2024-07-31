Оккупанты применяют на фронте «тактику таракана»: успешна ли она

На фронте российские захватчики понесли очень жестокие потери в бронетехнике и артиллерийских системах, об этом, как говорится в материале "Комментариев", сказал военный эксперт Сергей Грабский.

Оккупанты

Более того, по его словам, россияне даже предпринимают шаги, чтобы сэкономить военную технику. Для этого, подчеркивает эксперт, враг сначала бьет по переднему краю украинской обороны авиацией, а затем уходит в наступление.

“Русские оккупанты нашли для себя золотое решение этого вопроса – максимально используя управляемые авиабомбы и подвергая наши позиции артиллерийским обстрелам, то есть превращая их в “лунный пейзаж”, что, в общем-то, позволяет в дальнейшем осуществлять “мясные штурмы” – настойчивые и последовательные. То есть можно говорить и о банзай-атаки, и о "таракановой тактике", — отметил эксперт.

Грабский подчеркнул, что враг вынужден экономить на технике. Сейчас он ее использует либо в очень ограниченном количестве для того, чтобы избежать больших потерь, либо для организации масштабных атак для того, чтобы создать массовое преимущество на отдельном участке фронта и просто задавить количеством техники наши позиции.

При этом эксперт подчеркнул, что оба варианта использования техники приводят к ее потерям. Именно поэтому, российские оккупанты используют технику достаточно дозированно. Впрочем, Грабский добавляет, что на отдельных участках враг все же использует технику в полном объеме. То есть, по его словам, говорится, что на отдельных участках командиры российских войск придерживаются старых прописанных правил, которые не всегда срабатывают в сегодняшней войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг выдыхается и Украина может получить шанс на победу.





