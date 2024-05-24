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Оккупанты придумали новый способ, как пополнить свои резервы

Оккупанты будут пополнять свои ряды так называемыми казаками

сегодня, 21:06
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министерство обороны РФ планирует включить всех казаков в мобилизационный человеческий резерв своей армии.

Оккупанты придумали новый способ, как пополнить свои резервы

РФ усиливает мобилизацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, для этого в России уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Сообщается, что теперь у РФ и на временно оккупированных территориях Украины у врага есть возможность привлекать казаков к мобилизации в упрощенном порядке. Ранее для попадания в такой резерв каждый гражданин должен был в индивидуальном порядке заключить договор из российским Минобороны. Однако теперь это будет стандартный договор.

Отмечается, что это совершенно не новая практика для оккупантов. Враг с начала вторжения в Украину еще в 2014 году активно привлекал псевдоказацкие организации к войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что любая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kazakiv-vidpravlyatymut-na-vijnu-proty-ukrayiny-bez-zgody/
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