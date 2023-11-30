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Оккупанты придумали новый способ "интеграции" захваченных территорий Украины

Губернаторы Воронежской и Ростовской областей заключили соглашение об образовании содружества "Донбасс" с Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным

сегодня, 18:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россияне придумали новый способ создать иллюзию "принадлежности" временно оккупированных территорий востока Украины в РФ. Самопровозглашенная администрация совместно с российскими губернаторами заключили "соглашение" об образовании содружества. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты придумали новый способ "интеграции" захваченных территорий Украины

Пушилин и Пасечник. Фото: из открытых источников

"Накануне губернаторы Воронежской и Ростовской областей заключили соглашение об образовании содружества "Донбасс" с Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным, которые имитируют, что являются руководителями на захваченных землях Луганской и Донецкой областей", — говорится в сообщении ЦНС.


Отмечается, что таким образом враг пытается расширить и размыть географическое понятие Донбасса и предоставить ему русскую принадлежность.

В ЦНС подчеркивают, что на самом деле Воронежская область никогда не принадлежала к Донбассу, и лишь незначительная территория Донецкого бассейна была передана при СССР в Ростовскую область.                                                  

"Эти юридические соглашения не имеют никакой силы и являются ничтожными бутафориями для распространения пропаганды", — подытожили в сообщении.

Отметим, Центр национального сопротивления также сообщал, что путинский режим массово заселяет мигрантами из Азии временно оккупированные территории Украины. Большинство из них впоследствии приобщаются к криминальным группировкам для террора украинского населения.

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