Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС: чем это грозит

Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночных ударов российских войск. Это произошло уже в седьмой раз и грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"В результате террористических обстрелов рашистами в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ, из которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС", — сообщает "Энергоатом".

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Отмечается, что из-за действий оккупационных войск ЗАЭС уде 7-й раз переводят в режим блекаута.

В "Энергоатоме" обращают внимание, что, если оккупанты ничего не будут предпринимать, то может произойти большая беда, ведь на дизельных генераторах Запорожская АЭС может работать не больше 10 суток. Вся проблема в том, подчеркивают в "Энергоатоме", что, если станция за эти 10 дней не будет вновь подключена к системе внешнего питания, то может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Отметим, глава Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что во время недавнего визита на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС стал свидетелем военных приготовлений. Какой есть выход из ситуации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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