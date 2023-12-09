Оккупанты под видом поиска информаторов ВСУ занимаются мародерством

Российские захватчики усилили репрессии и мародерство на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Россияне снова грабят жителей оккупированных территорий. Фото из открытых источников

По информации Центра сопротивления, российские так называемые полицейские и следственные органы провели рейд в Геническом районе Херсонской области. Целью "прочесывания" территории был поиск проукраинского подполья.

Сообщается, что во время рейда оккупанты обыскивали дома и пытались выявить информаторов Сил обороны Украины.

Как отмечает Центр сопротивления, де-факто во время рейда захватчики занимались традиционным для себя делом — мародерством, репрессиями и запугиванием.

Отмечается, что особенно тщательно враг проверял и допрашивал жителей оккупированной Херсонщины, которые отказались получать паспорт РФ.

Центр национального сопротивления в очередной раз подчеркнул, что российские оккупанты не избегут ответственности за преступления против граждан Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство пенсионеров на оккупированных россиянами украинских территориях вынуждены жить в тяжелых условиях из-за мизерных выплат захватчиков. В первые недели оккупации враг обещал пенсионерам "золотые горы". Конечно, их обещаниям почти никто не верил, однако реальность оказалась еще хуже.

"Комментарии" также сообщали, что многие сотрудники территориальных центров комплектования — это военнослужащие с боевым опытом, которых отправили на работу в военкоматы после ранений на фронте. Однако те сотрудники ТЦК, которые не воевали, все же должны получить боевой опыт, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

