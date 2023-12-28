Оккупанты планируют подготовить ДРГ: у Буданова назвали направление, где стоит ждать провокаций

Россияне намерены подготовить диверсионные группы для проведения атак и провокаций на юге Украины. Это один из планов противника на 2024 год. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

Российская ДРГ. Фото: из открытых источников

Украинские разведчики отмечают, что путинскому режиму не дает покоя нанесенное Украиной поражение на Черном море.

"Среди намерений россиян на 2024 год — подготовить спецгруппы для совершения диверсионных атак и провокаций на территории свободных украинских областей на юге", — сообщает украинская разведка.

Кроме того, разведка отмечает, что в России быстро заканчиваются лейтенанты, поэтому Москва ускоряет обучение младших офицеров и масштабирует его. По информации ГУР, прошедших ускоренную подготовку и получивших офицерское звание сразу отправляют на фронт.

Также россияне усиливают боеспособность своих штурмовых подразделений, сгоняя мужчин с оккупированных территорий Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в своем рождественском поздравлении руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия потеряла все шансы на то, чтобы реализовать свои коварные планы по уничтожению Украины, как суверенного государства. 2024-й будет годом продолжения борьбы украинцев за свою землю и независимость, считает главный разведчик страны.

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