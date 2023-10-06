Оккупанты "открыли" повторно перинатальный центр в Запорожской области

В городе Мелитополь, оккупированной части Запорожской области, рашисты "открыли" перинатальный центр, который был построен еще в 2021 году. Об этом, как сообщают "Комментарии", написал мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Малятко" в Мелитополе открыли еще в 2021 году

"Грабеж и присвоение чужих достижений – фирменный стиль россиян на временно оккупированных территориях, — написал Иван Федоров в своем телеграмм-канале. — На этот раз циркачи из России решили... повторно открыть роддом в Мелитополе. Для потребителей своей пропаганды его "солидно" назовут перинатальным центром. На самом деле, появление современного роддома в Мелитополе еще в мае 2021 года стало возможным благодаря сотрудничеству с ПРООН и Европейским инвестиционным банком".

На строительство современного роддома Украиной и ее партнерами было потрачено 63 миллиона гривен.

Напомним, что оккупанты год назад, 30 сентября 2022 года, торжественно провозгласили аннексию четырех украинских регионов — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Причем и тогда и сейчас они не контролируют значительную часть Запорожской области, в том числе ее областной центр. Центром оккупированной части Запорожской области оккупанты провозгласили Мелитополь, где официально размещается их "губернатор" — предатель Украины, экс-регионал Евгений Балицкий.

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