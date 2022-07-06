Оккупанты обстреляли поле с солнечными батареями: оперативная обстановка на юге Украины

В Оперативном командовании "Юг" рассказали об оперативной обстановке на юге нашей страны по состоянию на 15:00 6 июля. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как информирует ОК "Юг", ситуация на линии огня стабильно напряжена, но под контролем сил обороны.

"Противник продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов и атаки системами залпового огня и крылатыми ракетами по нашим позициям и населенным пунктам с мирным населением. Активные действия не ведет, усиливает свою оборону.", — ОК "Юг".

Днем оккупанты обстреляли Широковскую громаду (Днепропетровская область).

"Атаковано поле с солнечными батареями. Масштабы разрушений уточняются, человеческих потерь нет.", — ОК "Юг".

В Черном море продолжается блокада судоходства, наготове находятся 3️ надводных и 2 подводных ракетных носителя. Около трех десятков крылатых ракет морского базирования продолжают удерживать ракетную угрозу актуальной.



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