logo

BTC/USD

20161.99

ETH/USD

1135.97

LTC/USD

49.95

USD/UAH

35.50

EUR/UAH

37.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты обстреляли поле с солнечными батареями: оперативная обстановка на юге Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты обстреляли поле с солнечными батареями: оперативная обстановка на юге Украины

Захватчики усиливают свою оборону

сегодня, 18:21
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Оперативном командовании "Юг" рассказали об оперативной обстановке на юге нашей страны по состоянию на 15:00 6 июля. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook. 

Оккупанты обстреляли поле с солнечными батареями: оперативная обстановка на юге Украины

Армия РФ

Как информирует ОК "Юг", ситуация на линии огня стабильно напряжена, но под контролем сил обороны. 

"Противник продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов и атаки системами залпового огня и крылатыми ракетами по нашим позициям и населенным пунктам с мирным населением. Активные действия не ведет, усиливает свою оборону.", — ОК "Юг". 

Днем оккупанты обстреляли Широковскую громаду (Днепропетровская область). 

"Атаковано поле с солнечными батареями. Масштабы разрушений уточняются, человеческих потерь нет.", — ОК "Юг". 

В Черном море продолжается блокада судоходства, наготове находятся 3️ надводных и 2 подводных ракетных носителя. Около трех десятков крылатых ракет морского базирования продолжают удерживать ракетную угрозу актуальной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "кадыровцы" рассказали, куда дойдут, если Путин их не остановит (видео). А попутно бойцы Кадырова собираются захватить "Николаевск" и "Адессу". 

Читайте также о том, что перемещение военнообязанных: что скрывается за новым шагом Генштаба – как защитить свои права. Согласно решению Главнокомандующего ВСУ, регулирующий передвижение военнообязанных по стране документ отправили на доработку. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Макрон не угодил: Лавров набросился на Францию с обвинениями. Причина обиды Кремля в том, что Париж позволил себе придать огласке разговор Макрона и Путина. 

Также "Комментарии" информировали о том, что какие страны продолжают покупать российские нефть и газСколько россия получила денег за нефть и газ с февраля. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!