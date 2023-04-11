Оккупанты намекнули, что вскоре в Крыму может стать небезопасно

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов похвалился современной эшелонированной обороной российской армии на оккупированном полуострове и заявил, что контрнаступление Украины российских захватчиков не пугает. Как передает издание "Комментарии", об этом ставленник Кремля написал у себя в Telegram-канале "Аксёнов Z 82".

Российские военные. Фото: из открытых источников

"По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все, кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали", – написал Аксенов.

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По мнению Аксенова, Вооруженные Силы РФ "выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, много сделано и продолжает делаться" для обеспечения российских военных всем необходимым. Аксенов уверен, что сил у россиян удержать полуостров более, чем достаточно.

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Также издание "Комментарии" сообщало – с начала апреля активизировалась тема Крыма. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного РФ украинского Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пять-семь месяцев полуостров может быть освобожден. Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. А оккупанты вовсю роют в Крыму окопы. О чём говорит актуализация темы деоккупации Крыма? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



