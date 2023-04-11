logo

BTC/USD

30109.66

ETH/USD

1912.42

LTC/USD

95.06

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты намекнули, что вскоре в Крыму может стать небезопасно
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты намекнули, что вскоре в Крыму может стать небезопасно

Российские войска тщательно готовят Крым к контрнаступлению Украины

сегодня, 17:44
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов похвалился современной эшелонированной обороной российской армии на оккупированном полуострове и заявил, что контрнаступление Украины российских захватчиков не пугает. Как передает издание "Комментарии", об этом ставленник Кремля написал у себя в Telegram-канале "Аксёнов Z 82".

Оккупанты намекнули, что вскоре в Крыму может стать небезопасно

Российские военные. Фото: из открытых источников

"По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все, кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет. Считаю, что решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову было правильным и обоснованным. Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали", – написал Аксенов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По мнению Аксенова, Вооруженные Силы РФ "выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, много сделано и продолжает делаться" для обеспечения российских военных всем необходимым. Аксенов уверен, что сил у россиян удержать полуостров более, чем достаточно.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского рассказали, кто после деоккупации будет управлять Крымом.

Также издание "Комментарии" сообщало – с начала апреля активизировалась тема Крыма. Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного РФ украинского Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через пять-семь месяцев полуостров может быть освобожден. Кабмин утвердил изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. А оккупанты вовсю роют в Крыму окопы. О чём говорит актуализация темы деоккупации Крыма? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Aksenov82/2333
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!