Оккупанты начали вывозить оборудование из Запорожской АЭС

Российские оккупанты продолжают грабить временно оккупированные территории Запорожской области, тем самым показывая, что не видят перспектив по удержанию ранее захваченных территорий. Главная тактика сейчас врага – украсть как можно больше имущества, вывести его на территорию РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Сообщается, на днях оккупанты снова мародерили на ЗАЭС, что в городе Энергодар.

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"Оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала", — отметили в Генштабе ВСУ.

Стоит напомнить, россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС. Также оккупанты возводят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок. При этом Москва категорически отбрасывает предложение о демилитаризированной зоне территории Запорожской АЭС.

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