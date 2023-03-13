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Оккупанты начали вывозить оборудование из Запорожской АЭС

Оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование

сегодня, 08:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты продолжают грабить временно оккупированные территории Запорожской области, тем самым показывая, что не видят перспектив по удержанию ранее захваченных территорий. Главная тактика сейчас врага – украсть как можно больше имущества, вывести его на территорию РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Оккупанты начали вывозить оборудование из Запорожской АЭС

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Сообщается, на днях оккупанты снова мародерили на ЗАЭС, что в городе Энергодар.


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"Оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала", — отметили в Генштабе ВСУ.

Стоит напомнить, россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС. Также оккупанты возводят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок. При этом Москва категорически отбрасывает предложение о демилитаризированной зоне территории Запорожской АЭС.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021kucdph3u7hdvE94a3xyco8FW58TWZLvdi6DxBdczsWQfRz6y4Cx9RDgpS1RdZ88l?locale=uk_UA
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