На юге украинские защитники достигли определенных результатов, нанеся врагу потери в технике и вооружении. Как сообщили в оперативном командовании "Юг", украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения противника. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения уменьшили вражеское войско.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21"

Кроме шести российских военных, уничтожены 16 единиц вооружения и техники. В частности, это три танка Т-62/72, две крупнокалиберные пушки "Мста-Б", восемь единиц авто-бронетехники, два беспилотника "Мавик-3". также следом пошли очередной полевой пункт боепоставки, и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.



