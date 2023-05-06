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Оккупанты лишились очень важного для них оборудования: подробности

Оккупанты потеряли 16 единиц техники и вооружения и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи

сегодня, 15:40
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Автор:

Кравцев Сергей

На юге украинские защитники достигли определенных результатов, нанеся врагу потери в технике и вооружении. Как сообщили в оперативном командовании "Юг", украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения противника. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения уменьшили вражеское войско.

Оккупанты лишились очень важного для них оборудования: подробности

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21"

Кроме шести российских военных, уничтожены 16 единиц вооружения и техники. В частности, это три танка Т-62/72, две крупнокалиберные пушки "Мста-Б", восемь единиц авто-бронетехники, два беспилотника "Мавик-3". также следом пошли очередной полевой пункт боепоставки, и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.


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Источник: https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0g4Gq7UbUeykhZRqz24yBgCouGUWBNekSqWs37rMbC5Cq6Rk9jMzvhKMJjs1rtGqkl
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