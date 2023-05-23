Оккупанты лишили украинцев отдыха на морском побережье страны

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Белоокая Ира
Об этом в Телеэфире рассказала начальница объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".
Мины в Черном море. Фото из открытых источников
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Случается, что взрывоопасные предметы взрываются не контролируемо, и могут нанести ущерб побережью на расстоянии до 200 метров, в воде же это расстояние может достичь километра. Так что отдых на побережьях Украины – все еще опасен. С начала 2023 года было уничтожено более двух десятков мин на морском побережье. Как прогнозирует начальница объединенного прессцентра оперативного командования "Юг", в будущем россияне будут прибегать к применению авиаударов по зонам отдыха.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Внезапное выздоровление: самопровозглашенный президент Беларуси летит в Москву, чтобы встретиться с Путиным Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко собрался с силами и отправился на ковер президенту Кремля. Вполне возможно, чтобы просить об отставке.
Напомним, "Комментарии" писали, — В результате, Украина лидирует в загрязненности взрывоопасными предметами , среди других стран мира Около трети территории украинского государства нуждаются в детальном обследовании на взрывоопасные предметы.
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