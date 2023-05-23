Оккупанты лишили украинцев отдыха на морском побережье страны

Об этом в Телеэфире рассказала начальница объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, пишут "Комментарии".



Мины в Черном море. Фото из открытых источников

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"Опасность все еще очень мощна, потому что море заминировано. Территориальное море Украины, в частности, содержит более четырехсот морских мин ввиду того, что именно российские войска, когда провозгласили об этой опасности, обозначили количество мин, которое знает только тот, кто заминировал море", — подчеркнула Гуменюк.

Случается, что взрывоопасные предметы взрываются не контролируемо, и могут нанести ущерб побережью на расстоянии до 200 метров, в воде же это расстояние может достичь километра. Так что отдых на побережьях Украины – все еще опасен. С начала 2023 года было уничтожено более двух десятков мин на морском побережье. Как прогнозирует начальница объединенного прессцентра оперативного командования "Юг", в будущем россияне будут прибегать к применению авиаударов по зонам отдыха.

"Оккупанты часто атакуют именно рекреационную зону, зону вдоль побережья. Об этом свидетельствует аналитика прилетов, которые, в частности, были в одесском регионе", — подытожила Наталья Гуменюк.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Внезапное выздоровление: самопровозглашенный президент Беларуси летит в Москву, чтобы встретиться с Путиным Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко собрался с силами и отправился на ковер президенту Кремля. Вполне возможно, чтобы просить об отставке.

Напомним, "Комментарии" писали, — В результате, Украина лидирует в загрязненности взрывоопасными предметами , среди других стран мира Около трети территории украинского государства нуждаются в детальном обследовании на взрывоопасные предметы.