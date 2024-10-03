Оккупанты изобрели новый способ маскировки мин "Лепесток"

Захватчики начали использовать хитрые методы для маскировки противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток". Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.



Новый способ маскировки мин. Фото: Херсонская ОВА

Они обмазывают взрывные устройства клеем и осыпают грунтом, пылью и листьями, что делает их почти невидимыми. Поэтому мины могут быть легко спутаны с камнями или обычным мусором.

Граждан призывают быть очень осторожными. Не прикасаться к незнакомым предметам, особенно если они выглядят подозрительно. Обязательно объяснять детям опасность мин и других взрывных устройств. Всегда соблюдали правила минной безопасности.

Если вы наткнулись на подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и не прикасайтесь к находке. Немедленно отойдите как можно дальше и сообщите об опасной находке по номеру 101. Эти простые шаги смогут спасти вашу жизнь. Помните – враг коварен! Будьте внимательны и осторожны! – говорится в сообщении.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой, завершающим свою дипломатическую миссию в Украине. В ходе встречи Шмигаль выразил благодарность Японии за поддержку резолюций ООН, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, а также за подписание соглашения о безопасности. Япония обеспечит треть машин для разминирования на Украине до конца года.

Кроме того, в Украине был заключен первый контракт по разминированию сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы. Об этом сообщила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр и Министр экономики Украины, во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности. Центр гуманитарного разминирования подписал соглашение с победителем аукциона – оператором противоминной деятельности "Украинские сервисы разминирования". Этот оператор будет разминировать площадь в 86 гектаров в Шевченковском обществе Николаевской области.



