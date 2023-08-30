Оккупанты хотят задержать контрнаступление ВСУ: мэр Мелитополя раскрыл план противника

Понимая, что контрнаступление ВСУ не остановить российская оккупационная администрация временно захваченной части Запорожской области возвращает жителей прифронтовых населенных пунктов из "эвакуации", чтобы использовать их как живой щит во время контрнаступления украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Мэр напомнил, что россияне еще в мае выселили жителей 18 населенных пунктов, расположенных недалеко от линии фронта, чтобы якобы "защитить" от возможных "прилетов".

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По словам Федорова, за более чем три месяца российские оккупанты разграбили дома местных, а в некоторые заселились сами.

"Теперь, когда линия фронта стала еще ближе к этим населенным пунктам, гауляйтер Балицкий (Ред. – Евгений Балицкий) решил вернуть жителей домой", — рассказал мэр Мелитополя.

По его словам, это захватчики делают только для того, чтобы прикрываться гражданскими жителями как щитом и этим задерживать наступление украинских военных.

"Рашисты никогда не думают о гражданских, а только используют их в своих целях", — резюмировал Иван Федоров.

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