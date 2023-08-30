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Оккупанты хотят задержать контрнаступление ВСУ: мэр Мелитополя раскрыл план противника

Противники используют в собственных целях жителей оккупированных территорий, отметил мелитопольский городской голова

сегодня, 17:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Понимая, что контрнаступление ВСУ не остановить российская оккупационная администрация временно захваченной части Запорожской области возвращает жителей прифронтовых населенных пунктов из "эвакуации", чтобы использовать их как живой щит во время контрнаступления украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Оккупанты хотят задержать контрнаступление ВСУ: мэр Мелитополя раскрыл план противника

Российские войска. Фото: из открытых источников

Мэр напомнил, что россияне еще в мае выселили жителей 18 населенных пунктов, расположенных недалеко от линии фронта, чтобы якобы "защитить" от возможных "прилетов".


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По словам Федорова, за более чем три месяца российские оккупанты разграбили дома местных, а в некоторые заселились сами.

"Теперь, когда линия фронта стала еще ближе к этим населенным пунктам, гауляйтер Балицкий (Ред. – Евгений Балицкий) решил вернуть жителей домой", — рассказал мэр Мелитополя.

По его словам, это захватчики делают только для того, чтобы прикрываться гражданскими жителями как щитом и этим задерживать наступление украинских военных. 

"Рашисты никогда не думают о гражданских, а только используют их в своих целях", — резюмировал Иван Федоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский анонсировал "мощный сентябрь для Украины". По его словам, следует ожидать новых оборонных пакетов для ВСУ, новых переговоров о гарантиях безопасности для нашей страны, о санкциях против РФ, о приближении справедливого мира. Эксперты прокомментировали изданию "Комментарии" эти заявления, а также рассказали о сентябрьских ожиданиях.

Также издание "Комментарии" сообщало – СБУ отработала на отлично: среди кадыровцев и коллаборантов на Запорожье много 300-х.




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