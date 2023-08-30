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СБУ отработала на отлично: среди кадыровцев и коллаборантов на Запорожье много 300-х

Спецслужба ударила беспилотниками по "избирательному участку" в г. Каменка-Днепровская тогда, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района

сегодня, 12:27
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Кравцев Сергей
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СБУ устроила очередную бавовну "кадыровцам" и коллаборантам, которые готовились к так называемым "выборам" на временно оккупированной части Запорожской области. Украинские беспилотники прицельно отработали по "избирательному участку" в городе Каменка-Днепровская тогда, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет УНИАН, ссылаясь на источник в спецслужбе.

СБУ отработала на отлично: среди кадыровцев и коллаборантов на Запорожье много 300-х

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"На шабаш собралось более 30 предателей, которых охраняли российские военные, в частности, "кадыровцы". Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", — отметил собеседник информагентства. 


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Атака произошла несколькими волнами. Отмечается, что ее точные последствия можно будет оценить впоследствии, однако уже сейчас известно о многих раненых.

Город окружен российскими военными, которые активируют свои средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и другое вооружение. Однако, как оказалось, защитить предателей они могут лишь на словах. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь с 29 на 30 августа Россия находилась под самой масштабной атакой беспилотников с начала полномасштабного вторжения в Украину. Под ударом находились центральная и юго-западная части страны-агрессора. Традиционно в Минобороны РФ отрапортовали о якобы успешном отражении атаки, но многие разрушения попали на видео очевидцев и уже есть в сети.

Также издание "Комментарии" сообщало – что предпринимает Кремль после гибели Пригожина – может ли это отобразиться на войне.




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