СБУ отработала на отлично: среди кадыровцев и коллаборантов на Запорожье много 300-х

СБУ устроила очередную бавовну "кадыровцам" и коллаборантам, которые готовились к так называемым "выборам" на временно оккупированной части Запорожской области. Украинские беспилотники прицельно отработали по "избирательному участку" в городе Каменка-Днепровская тогда, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет УНИАН, ссылаясь на источник в спецслужбе.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"На шабаш собралось более 30 предателей, которых охраняли российские военные, в частности, "кадыровцы". Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", — отметил собеседник информагентства.

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Атака произошла несколькими волнами. Отмечается, что ее точные последствия можно будет оценить впоследствии, однако уже сейчас известно о многих раненых.

Город окружен российскими военными, которые активируют свои средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и другое вооружение. Однако, как оказалось, защитить предателей они могут лишь на словах.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь с 29 на 30 августа Россия находилась под самой масштабной атакой беспилотников с начала полномасштабного вторжения в Украину. Под ударом находились центральная и юго-западная части страны-агрессора. Традиционно в Минобороны РФ отрапортовали о якобы успешном отражении атаки, но многие разрушения попали на видео очевидцев и уже есть в сети.

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