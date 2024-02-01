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Оккупанты допрашивают работников ЗАЭС: что известно

Оккупанты вызывают на допросы сотрудников ЗАЭС

1 февраля 2024, 19:39
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики усилили давление на работников Запорожской атомной станции, которые продолжают проживать в оккупированном городе Энергодаре, однако отказались сотрудничать с врагом.

Оккупанты допрашивают работников ЗАЭС: что известно

Специалисты ЗАЭС вынуждены почти два года работать в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, из-за специфичности и сложности профессии работника атомной электростанции, оккупанты не могут набрать новых сотрудников, поскольку специалистов не хватает в самой России.

Отмечается, что действующих работников станции на работу не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей.

Вместе с тем российская оккупационная администрация заявляет, что дефицита кадров на ЗАЭС нет, однако эта информация не соответствует действительности. Пока станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках врага.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что весной начнется новое контрнаступление ВСУ. Глава ГУР рассказал, что сейчас Украина выжидает, когда полностью иссякнет наступление России, которое началось осенью прошлого года. Буданов также сообщил, что в ходе последнего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, РФ добилась незначительных успехов, однако намеченных целей не добилась.

"Комментарии" также писали, что майор ВСУ Максим Жорин считает, что российская армия не планирует останавливаться и дойдет туда, куда сможет физически дойти. Он отметил, что на западные государства они транслируют "готовность Путина к компромиссу и переговорам" тогда, как сам Путин открыто говорит о планах продолжать захват новых территорий.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-prodovzhuye-tysk-na-pratsivnykiv-zaes/
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