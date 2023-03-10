Оккупанты будут молиться на иконы с ликами Стремоусова и Гиви: РПЦ дала добро

На одной из церемоний благословления российских военных на убийства украинцев представители РПЦ поставили иконы с погибшим херсонским коллаборантом Кириллом Стремоусовым и боевиком "ДНР", известным под прозвищем "Гиви". Стремоусов, который запомнился своими видео, в которых он восхвалял российских оккупантов, изображен в роли православного мученика в красной рясе, с крестом и нимбом над головой. Как передает портал "Комментарии", фото в своем Telegram опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

РПЦ всецело поддерживает агрессию Путина. Фото: t.me/kazansky2017

"Интересно, каково это — идти в бой, осознавая, что твоя церковь рисует на иконах херсонского городского еб***, раздавленного российским танком, и благословляет тебя его именем на смерть?", — поинтересовался Денис Казанский.

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Стоит отметить, что с первых дней полномасштабного вторжения российских войск в Украине РПЦ не заняла миролюбивую позицию и даже не призывала стороны к миру, диалогу, а, наоборот, всецело агитировать россиян – поддержать решение Путина. Патриарх Кирилл вслед за пропагандой неоднократно повторял, что считает русских и украинцев "одним народом". Кроме того, по мнению главы РПЦ, нет ничего плохого, чтобы гибнуть на территории чужого государства тех, кто против россиян.

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Также издание "Комментарии" сообщало — аналитики Института изучения войны считают, что Российская Федерация организовала массированный ракетный удар по Украине 9 марта в рамках своей пропаганды в российском обществе, и чтобы потешить россиян. А в Госдепе заявили, что США и союзники приложат все усилия, чтобы такие ракетные удары РФ по Украине не стали нормой. При этом подобные массированные атаки, увы, продолжаются уже давно. Почему Запад не спешил дать Украине не только эффективный щит, но и меч? Как ситуация может измениться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.