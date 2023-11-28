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Оккупанты арестовали на 27 лет защитника Мариуполя

Российские оккупанты «приговорили» защитника Мариуполя к 27 годам тюрьмы

сегодня, 20:28
Автор:
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Марьян Ощановский
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Так называемый суд самопровозглашенной "Донецкой народной республики" "приговорил" украинского военнослужащего, защитника Мариуполя Анатолия Стронько к 27 годам колонии. Об этом сообщают российские пропагандистские медиа, пишет портал "Комментарии".

Оккупанты арестовали на 27 лет защитника Мариуполя

Россияне бросили в тюрьму защитника Мариуполя. Скрин из видео российских пропагандистов

Российские пропагандисты утверждают, что украинский воин якобы расстрелял двух жителей Мариуполя.


Оккупанты утверждают, что разведчик-телефонист 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Анатолий Стронько и его собратья в марте 2022 года якобы расстреляли двух мужчин, двигавшихся по улице Азовстальской.

По версии российских пропагандистов, погибшие, якобы убитые украинскими военными рядом со своими боевыми позициями, не были вооружены и никому не угрожали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты канала TheWarArchive воспроизвели события, которые в первые месяцы российского полномасштабного вторжения в Украину происходили в Мариуполе и вокруг города. По словам заместителя командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, видеоролик аналитиков воспроизводит каждый этап битвы за Мариуполь. Майор ВСУ отметил, что визуализация боев за Мариуполь показывает, насколько были неравные силы и неблагоприятные условия для украинских воинов, которые, несмотря ни на что, держались и сопротивлялись россиянам.

Также "Комментарии" писали, что нет никакой стратегической цели в том, чтобы оккупировать Авдеевку, но есть другая цель – политическая. И именно для того чтобы достичь этой цели путинский режим бросает в топку войны огромные колонны как живой силы, так и техники.



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Источник: https://t.me/tass_agency/220609
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