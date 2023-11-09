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Оккупантов стало меньше в Энергодаре и на ЗАЭС: какая причина

Россияне используют мужчин с Энергодара для перевода на фронт

сегодня, 10:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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На временно оккупированной Запорожской АЭС и в городе-спутнике Энергодаре стало меньше российских оккупантов. Скорее всего, захватчиков перебрасывают на те участки фронта, где враг планирует усиливать наступательные операции. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин.

Оккупантов стало меньше в Энергодаре и на ЗАЭС: какая причина

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава "Энергоатома" уточнил, что по состоянию на сегодняшний день на Запорожской АЭС работает до 800 украинцев. Условия работы остаются сложными.


"Наш персонал не подписывает контракты с российским "Росатомом". Персонала оккупантам не хватает, поэтому они вынуждены использовать наш персонал на станции. Фактически условия работы нашего персонала остаются очень тяжелыми", — сказал он.

Котин констатировал, что на ЗАЭС и в Энергодаре стало меньше российских оккупантов. К тому же, теперь россиян завозят на работы больше женщин, нежели мужчин. Отсюда, есть предположение, что мужчин перебрасывают на те участки фронта, где нуждаются в усилении.

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