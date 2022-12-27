Оккупант рассказал, как командиры РФ дрожат от обстрелов ВСУ (аудиоперехват)

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Кравцев Сергей
Российский военный рассказал, что военное командование, которое сейчас на фронте, просто оказалось трусами. Видя это, солдаты бегут с позиций десятками, растет число дезертиров. Российские командиры панически боятся обстрелов ВСУ, поэтому сидят в укрытиях и даже в туалет не выходят. Как передает издание "Комментарии", новый аудиоперехват в сети опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Кроме того, россиянин отметил, что среди оккупантов все активнее распространяются слухи, что подразделения будут отступать сначала в Луганск, а потом отходить в Россию. Но сам оккупант говорит, что он не верит в такое, хоть и среди его сослуживцев с каждым днем все больше дезертиров.
Также оккупант возмутился тем. Что украинским военным удалось захватить российский танк и теперь они из него ведут огонь по позициям россиян.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны Украины рассказали, какую задачу оккупантам поставил Кремль до конца года.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали – повторные взрывы в Энгельсе шокировали россиян – досталось не только Шойгу, но и Путину.
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