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Оккупант рассказал, как командиры РФ дрожат от обстрелов ВСУ (аудиоперехват)

В то же время добровольцы РФ сдают позиции и бегут домой

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский военный рассказал, что военное командование, которое сейчас на фронте, просто оказалось трусами. Видя это, солдаты бегут с позиций десятками, растет число дезертиров. Российские командиры панически боятся обстрелов ВСУ, поэтому сидят в укрытиях и даже в туалет не выходят. Как передает издание "Комментарии", новый аудиоперехват в сети опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант рассказал, как командиры РФ дрожат от обстрелов ВСУ (аудиоперехват)

Российские военные. Фото: из открытых источников

"У нас так начальник штаба делает: ну, комбат, там — идиот, и вся прикрутка их п*дарастическая. Они в бутылки сс*т и солдатам дают, чтобы выбрасывали. Сами даже не выходят. Боятся, потому что обстрелы х*рачат — все, они сидят, крысы", — жалуется оккупант.

Кроме того, россиянин отметил, что среди оккупантов все активнее распространяются слухи, что подразделения будут отступать сначала в Луганск, а потом отходить в Россию. Но сам оккупант говорит, что он не верит в такое, хоть и среди его сослуживцев с каждым днем все больше дезертиров.

"Мы ночью еще 20 наших беглецов поймали. Ну, как поймали: они чисто дорогой шли. Мы их не стали ни стрелять, ничего. Просто положили, а сегодня разбирательство было, в штаб их повели. Они, как оказалось, сдали позиции, ну, и с**бывались. Добровольцы все. Сейчас их военный трибунал, короче, ждет", — отметил оккупант.

Также оккупант возмутился тем. Что украинским военным удалось захватить российский танк и теперь они из него ведут огонь по позициям россиян.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны Украины рассказали, какую задачу оккупантам поставил Кремль до конца года.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали – повторные взрывы в Энгельсе шокировали россиян – досталось не только Шойгу, но и Путину.





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Источник: https://t.me/DIUkraine/1797
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Обсуждения

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