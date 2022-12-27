ISW: взрывы в Энгельсе шокировали россиян – досталось не только Шойгу, но и Путину

Повторные взрывы на аэродроме в Энгельсе 26 декабря вызвали волну беспокойства среди российского провоенного сообщества. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет Института изучения войны (ISW).

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

Американские специалисты обращают внимание на волну возмущения среди военных корреспондентов и милблогеров, которые раскритиковали заявление Минобороны РФ о том, что российской системе ПВО удалось сбить украинский беспилотник непосредственно уже у самого аэродрома на малой высоте. Это лишний раз заставляет усомниться в эффективности работы российской системы ПВО.

"Они (милблогеры — ред.) были возмущены реакцией властей на информацию о взрывах в глубоком тылу", — указывают в отчете ISW.

Как рассказывают специалисты, российский военный преступник Игорь Гиркин саркастически высмеял возможности ПВО. А несколько других милблогеров устроили истерику из-за низких технических возможностей систем радиоэлектронной борьбы.

В то же время они выразили обеспокоенность неспособностью российских властей, в частности президента Владимира Путина защитить критически важную инфраструктуру РФ, добавили в Институте изучения войны.

Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва.

К слову, в Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что инциденты на аэродроме — это последствия преступных действий оккупантов на территории Украины.

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