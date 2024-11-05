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Оккупация украинских территорий продолжается: обновленная карта DeepState

DeepState сообщает что Россия оккупировала село Степановка в Донецкой области

сегодня, 06:47
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Кравцев Сергей

4 ноября враг оккупировал село Степановка Краматорского района Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует обновленная карта мониторингового проекта DeepState.

Оккупация украинских территорий продолжается: обновленная карта DeepState

Российские военные. Фото: из открытых источников

Также российские захватчики продвинулись возле Курахово и Богоявленки в Донецкой области, Колесниковки в Харьковской области, и в Кременной Балке Донецкой области.

Отметим, ранее аналитики DeepState сообщали, что несмотря на то, что практически ежедневно у оккупантов есть тотальное продвижение, по обновленным данным аналитиков, Силам Обороны Украины удалось восстановить положение в поселке Дружба Донецкой области.

"Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", – говорится в сообщении. 

Вместе с тем, говорится в сообщении, враг продвинулся у Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке в Донецкой области. Стоит отметить, расстояние от поселка Дружба до Торецка составляет около 6 км и проходит по автодороге местного значения. По данным переписи 2001 года, население поселка составляло 1860 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — фронт продолжает сдвигаться: DeepState сообщил о новой оккупации и продвижении РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – долгое время Запад всячески демонстрировал свою нерешительность. Это увидели автократические режимы, и нанесли первыми удар. Вот теперь и выходит, что за нерешительность Запада сейчас расплачиваются украинцы, однако побежденная Украина станет гигантской проблемой для всей Европы.  Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Times".

Оккупация украинских территорий продолжается: обновленная карта DeepState - фото 2




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20638
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