4 ноября враг оккупировал село Степановка Краматорского района Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует обновленная карта мониторингового проекта DeepState.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Также российские захватчики продвинулись возле Курахово и Богоявленки в Донецкой области, Колесниковки в Харьковской области, и в Кременной Балке Донецкой области.

Отметим, ранее аналитики DeepState сообщали, что несмотря на то, что практически ежедневно у оккупантов есть тотальное продвижение, по обновленным данным аналитиков, Силам Обороны Украины удалось восстановить положение в поселке Дружба Донецкой области.

"Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, говорится в сообщении, враг продвинулся у Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке в Донецкой области. Стоит отметить, расстояние от поселка Дружба до Торецка составляет около 6 км и проходит по автодороге местного значения. По данным переписи 2001 года, население поселка составляло 1860 человек.

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Также издание "Комментарии" сообщало – долгое время Запад всячески демонстрировал свою нерешительность. Это увидели автократические режимы, и нанесли первыми удар. Вот теперь и выходит, что за нерешительность Запада сейчас расплачиваются украинцы, однако побежденная Украина станет гигантской проблемой для всей Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Times".



