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Фронт продолжает сдвигаться: DeepState сообщил о новой оккупации и продвижении РФ

Аналитики DeepState зафиксировали на карте, что российские военные оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области

сегодня, 07:00
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Кравцев Сергей

1 ноября российские военные оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState

Фронт продолжает сдвигаться: DeepState сообщил о новой оккупации и продвижении РФ

Российские военные. Фото: из открытых источников

Также аналитики подтверждают, что враг продвинулся в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.

Интересно, что по данным переписи 2001 года население поселка Ясная Поляна составляло 434 человека, из них 91,94% отметили родным украинский язык.

Стоит отметить, 1 ноября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, указав на продвижение российских оккупантов возле пяти населенных пунктов и одного – в Донецкой области.     

"Враг продвинулся возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Новодмитровке", – говорится в сообщении DeepState.  

31 октября аналитики мониторингового проекта DeepState также обновили карту, отметив, что российские захватнические войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области.

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке" – говорилось в сообщении DeepState. 

В то же время в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина потеряла еще два населенных пункта: карта DeepState.

Фронт продолжает сдвигаться: DeepState сообщил о новой оккупации и продвижении РФ - фото 2




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20623
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