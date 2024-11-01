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Линия фронта снова сместилась: в DeepState показали на карту, куда прорвался враг

DeepState назвал населенные пункты на Донетчине, возле которых продвинулся враг

сегодня, 06:56
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", утром 1 ноября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, указав на продвижение российских оккупантов возле пяти населенных пунктов и одного – в Донецкой области.

Линия фронта снова сместилась: в DeepState показали на карту, куда прорвался враг

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Новодмитровке", – говорится в сообщении DeepState. 

Отметим, 31 октября аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, отметив, что российские захватнические войска оккупировали еще три населенных пункта Донецкой области.                                                                                                                                            

"Враг оккупировал Селидово, Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке" – говорилось в сообщении DeepState.

В то же время в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении, в частности в районе Селидово, но получили отпор.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в настоящее время существует два реальных сценария развития боевых действий. За первым из них фронт просто посыпается. Россияне захватят всю Украину, но во время партизанской войны часть территории удастся отстоять. По второму сценарию войну просто заморозят. Такое мнение высказал командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

Линия фронта снова сместилась: в DeepState показали на карту, куда прорвался враг - фото 2




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