Войны должно было не быть: на Западе рассказали, за что сейчас расплачиваются украинцы

Долгое время Запад всячески демонстрировал свою нерешительность. Это увидели автократические режимы, и нанесли первыми удар. Вот теперь и выходит, что за нерешительность Запада сейчас расплачиваются украинцы, однако побежденная Украина станет гигантской проблемой для всей Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"У нас был шанс противостоять кремлевскому империализму вместе с большой, сильной, единой страной. Испугавшись рисков и затрат, связанных с оказанием реальной военной поддержки, мы не воспользовались им. Украина дала нам время на укрепление собственной обороны. Мы и это потратили впустую… Тем временем наша безопасность и свобода покоятся на хрупком предположении: следующая администрация США будет заботиться о нашей безопасности больше, чем мы сами", — отметил обозреватель "The Times" Эдвард Лукас.

По его словам, Украина выиграла для Запада время на подготовку к войне с Россией, однако Европа этим шансом не воспользовалась. Обозреватель считает, что Европа "скандально плохо" подготовлена к возможному российскому вторжению – и Путин об этом знает. Более того, Россия не просто наблюдает, Россия уже атакует Запад, совершая диверсии.

В то же время некоторые европейские страны видят угрозу со стороны России и активно готовятся к войне, отмечается в статье. Так, Финляндия накопила шестимесячные запасы продовольствия, топлива и медикаментов, а также места в бомбоубежищах для каждого жителя. Эстония тратит четверть своего оборонного бюджета только на боеприпасы. Польша располагает самыми крупными и эффективными вооруженными силами в Европе. При этом вполне возможно, им придется сражаться в одиночку, считает обозреватель.

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