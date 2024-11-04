Все же хорошие новости от DeepState: где ВСУ восстановили позиции

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что мониторинговый проект DeepState сообщает о практически ежедневном тотальном продвижении россиян. По обновленным данным аналитиков, Силам Обороны Украины удалось восстановить положение в поселке Дружба Донецкой области.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Вместе с тем, говорится в сообщении, враг продвинулся у Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке в Донецкой области.
Стоит отметить, расстояние от поселка Дружба до Торецка составляет около 6 км и проходит по автодороге местного значения. По данным переписи 2001 года, население поселка составляло 1860 человек.
Читайте также на портале "Комментарии" — по данным аналитического мониторингового проекта DeepState, россияне имеют продвижение. В частности, по информации аналитиков, оккупанты захватили Кураховку и Шахтерское.
Кроме того, враг имеет продвижение и на других территориях.
Эти данные подтверждает и военкор Богдан Мирошников. По его информации, на Кураховском направлении потеряна большая часть сел Екатериновка и Максимовка.
Также издание "Комментарии" сообщало – фронт продолжает сдвигаться: DeepState сообщил о новой оккупации и продвижении РФ.
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