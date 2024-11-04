Все же хорошие новости от DeepState: где ВСУ восстановили позиции

Несмотря на то, что мониторинговый проект DeepState сообщает о практически ежедневном тотальном продвижении россиян. По обновленным данным аналитиков, Силам Обороны Украины удалось восстановить положение в поселке Дружба Донецкой области.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Силы Обороны Украины восстановили положение в Дружбе", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, говорится в сообщении, враг продвинулся у Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке в Донецкой области.

Стоит отметить, расстояние от поселка Дружба до Торецка составляет около 6 км и проходит по автодороге местного значения. По данным переписи 2001 года, население поселка составляло 1860 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — по данным аналитического мониторингового проекта DeepState, россияне имеют продвижение. В частности, по информации аналитиков, оккупанты захватили Кураховку и Шахтерское.

Кроме того, враг имеет продвижение и на других территориях.

"Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское, а также продвинулся возле Максимилиановки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке. Противник восстановил положение возле Шептуховки", — говорится в сообщении мониторингового проекта.

Эти данные подтверждает и военкор Богдан Мирошников. По его информации, на Кураховском направлении потеряна большая часть сел Екатериновка и Максимовка.

"Оккупант существенно продвинулся в сторону села Разлив со стороны Ясной Поляны, до 2,5 км по глубине. К северу от Кураховского водохранилища враг дожимает Ильинку и пытается пробить нашу оборону в Вознесенке", — отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – фронт продолжает сдвигаться: DeepState сообщил о новой оккупации и продвижении РФ.