Россияне захватили новые важные территории: DeepState обновил данные

По данным аналитического мониторингового проекта DeepState, россияне имеют продвижение. В частности, по информации аналитиков, оккупанты захватили Кураховку и Шахтерское.

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Кроме того, враг имеет продвижение и на других территориях.

"Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское, а также продвинулся возле Максимилиановки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке. Противник восстановил положение возле Шептуховки", — говорится в сообщении мониторингового проекта.

Эти данные подтверждает и военкор Богдан Мирошников. По его информации, на Кураховском направлении потеряна большая часть сел Екатериновка и Максимовка.

"Оккупант существенно продвинулся в сторону села Разлив со стороны Ясной Поляны, до 2,5 км по глубине. К северу от Кураховского водохранилища враг дожимает Ильинку и пытается пробить нашу оборону в Вознесенке", — отметил эксперт.

Кроме того, по его информации, от Максимильяновки к югу враг продвинулся примерно на 1 км, впрочем, информация еще уточняется.

"В результате нашего контрудара, удалось разблокировать подразделения севернее линии Победа-Константиновка. Желтым цветом выделил серую зону. Будут ли наши воины там закрепляться – непонятно. Но местность подсказывает, что нет", – отметил Мирошников.

Также эксперт добавил, что в районе Успеновки, а это – ключевой перекресток на подходах к Курахово с юга, начались интенсивные накаты врага.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал о прорыве одним танком обороны в направлении города Курахово. По его словам, несмотря на то, что российский танк был быстро уничтожен, россияне постоянно оказывают давление и атакуют в этом направлении.



