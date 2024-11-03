Россияне захватили новые важные территории: DeepState обновил данные

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Ткачик Олеся
По данным аналитического мониторингового проекта DeepState, россияне имеют продвижение. В частности, по информации аналитиков, оккупанты захватили Кураховку и Шахтерское.
Карта боев
Кроме того, враг имеет продвижение и на других территориях.
Эти данные подтверждает и военкор Богдан Мирошников. По его информации, на Кураховском направлении потеряна большая часть сел Екатериновка и Максимовка.
Кроме того, по его информации, от Максимильяновки к югу враг продвинулся примерно на 1 км, впрочем, информация еще уточняется.
Также эксперт добавил, что в районе Успеновки, а это – ключевой перекресток на подходах к Курахово с юга, начались интенсивные накаты врага.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал о прорыве одним танком обороны в направлении города Курахово. По его словам, несмотря на то, что российский танк был быстро уничтожен, россияне постоянно оказывают давление и атакуют в этом направлении.
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