ОК "Юг": россияне создают в Херсонской области непригодные для жизни условия

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Херсонской области создают непригодные для проживания местного гражданского населения условия. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Российские войска. Фото: Getty Images

В сообщении говорится, что российские оккупанты лишают людей обыденной возможности пользоваться электричеством, водой, нет доступа к Интернету. Также россияне пугают ракетными ударами со стороны ВСУ, агитируя за срочную эвакуацию.

Сами же россияне в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей они требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.

"В то же время подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения из правобережной части Херсонской области, с последующей возможной переброской на другие направления", — добавили в ОК "Юг".

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