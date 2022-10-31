ОК "Юг": россияне создают в Херсонской области непригодные для жизни условия

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Кравцев Сергей
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Херсонской области создают непригодные для проживания местного гражданского населения условия. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Российские войска. Фото: Getty Images
В сообщении говорится, что российские оккупанты лишают людей обыденной возможности пользоваться электричеством, водой, нет доступа к Интернету. Также россияне пугают ракетными ударами со стороны ВСУ, агитируя за срочную эвакуацию.
Сами же россияне в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей они требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.
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