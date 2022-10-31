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ОК "Юг": россияне создают в Херсонской области непригодные для жизни условия

Захватчики пытаются посеять панику среди местного населения, распространяя фейки об ударах ВСУ

сегодня, 08:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Херсонской области создают непригодные для проживания местного гражданского населения условия. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

ОК "Юг": россияне создают в Херсонской области непригодные для жизни условия

Российские войска. Фото: Getty Images

В сообщении говорится, что российские оккупанты лишают людей обыденной возможности пользоваться электричеством, водой, нет доступа к Интернету. Также россияне пугают ракетными ударами со стороны ВСУ, агитируя за срочную эвакуацию.

Сами же россияне в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей они требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.

"В то же время подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения из правобережной части Херсонской области, с последующей возможной переброской на другие направления", — добавили в ОК "Юг".

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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/videos/860468468637712/
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