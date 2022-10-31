В США рассказали, почему Путин ждет зимы – какие решениях может принять по Украине

В Кремле, как и раньше делают ставку на зиму, а именно на то, что холода и обострившийся энергетический кризис могут заставить Европу изменить свою позицию по Украине. От этого будет зависеть дальнейшая тактика российского президента. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики прогнозируют, что Россий продолжит действовать привычным для себя способом до 2023 года. Не ожидается также, что Кремль пойдет на рискованный для себя шаг и даст команду применить ядерное оружие в Украине. Может быть также то, что Москва уменьшит свои аппетиты в Украине и сосредоточится на достижении конкретных результатов.

В Института изучения войны также считают, что Путин будет пытаться любыми способами удержать недавно аннексированные украинские территории, что есть очень сложным для России на фоне контратак ВСУ.

Кроме того, по прогнозам, маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО.

Однако, очень вероятно, будет продолжать намекать на возможность российского тактического ядерного применения и нападения на НАТО с целью "сломать волю Запада продолжать поддерживать Украину".

По данным ISW, сочетание только что завершенной частичной мобилизации резерва и ежегодного призывного цикла, создает еще две вероятные волны российских войск, которые будут воевать в Украине — одна из них пополнит ряды захватчиков в течение следующих нескольких недель, а другая начнет вливаться весной 2023 года.

Российская частичная мобилизация перебрасывает войска в Украину сейчас таким образом, что, вероятно, имеет целью усилить российскую оборону и позволить российским войскам удерживать свои позиции против ожидаемых украинских контрнаступательных операций в течение оставшейся осени и зимний период.

Аналитики предполагают: если Путин намерен использовать российских юношей, которые должны быть призваны на военную службу после четырех или шести месяцев подготовки, он может создать условия для возобновления наступательных операций российских войск после окончания весенней оттепели.

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