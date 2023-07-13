Охранник Зеленского засветил экзотическое и дорогое оружие Laugo Arms Alien



















Военные эксперты и аналитики заметили, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского на остров Змеиный у одного из его охранников было очень экзотическое и дорогое оружие — Laugo Arms Alien. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс The War Zone.

Охранник Зеленского показал экзотическое оружие Laugo Arms Alien

Владимир Зеленский на 500 день войны с Россией совершил визит на остров Змеиный. Вместе с президентом на освободившийся остров прибыли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава ГУР Кирилл Буданов и охранники. Именно у одного из них оказалось экзотическое оружие вдохновленное серией фильмов об инопланетном монстре "Чужой".

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Laugo Arms имеет специальные приспособления, благодаря которым дульная часть ствола не подскакивает вверх при выстреле. Кроме того, прицел пистолета не двигается во время стрельбы, что помогает при нацеливании, особенно при большом количестве выстрелов за короткое время. Также пистолет имеет меньшую отдачу при стрельбе по сравнению с другими аналогами.

Такие характеристики делают это оружие очень точным и дорогим. Цена одного пистолета Laugo Arms Alien составляет не менее 5000 долларов (184 тыс. грн). Подобный ему Glock стоит до 2000 долларов. Пистолет весит более килограмма, что значительно больше современного поколения Glock 17, вес которых около 650 граммов.

Концепция пистолета появилась в начале 2000-х, однако конструктор Ян Лучански начал активно работать над ним только в 2010-х. Публичный дебют Laugo Arms Alien состоялся на выставке в Германии в 2019 году, а затем был показан в Соединенных Штатах.



Официально это оружие не используется ни одной военной компанией или правоохранительными органами. Однако впервые "засветилась" в украинских телохранителей.

"По крайней мере, один человек, которому поручено охранять Зеленского, Буданова и других украинских чиновников во время недавней поездки на остров Змеиный, похоже, был вооружен одним из пистолетов высшего класса, доступных сегодня на коммерческом рынке", — пишет The War Zone.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина захватила опасное оружие в России, теперь оно использовано против оккупантов.

Также "Комментарии" писали о россиянах, наткнувшихся на собственную засаду.