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Огромный взрыв российского конвоя после атаки украинских сил. На видео видна ударная волна

Украинские войска продолжают уничтожать российскую технику и личный состав армии РФ

12 ноября 2022, 23:20 comments17438
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Автор:

Slava Kot








В сеть попало новое видео боев в Украине. На котором можно ясно увидеть успешную атаку ВСУ по колонне российской техники, которая заканчивается гигантским взрывом. Взрыв был настолько сильным, что на записи отчетливо видна ударная волна. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на опубликованную запись.

Огромный взрыв российского конвоя после атаки украинских сил. На видео видна ударная волна

В результате взрыва уничтожен УР-77 "Метеорит". Фото: из открытых источников

В Донецкой области, вблизи населенного пункта Спорное, было снято видео, на котором колонна российской военной техники движется в сторону украинских позиций. Одна из машин в колонне оказалась УР-77 "Метеорит" – это советская установка, предназначенная для разминирования полей. Именно в эту военную технику попали ВСУ, чем и вызвали невероятно гигантский взрыв.

На записи из беспилотника можно заметить ударную волну. Взрыв был мощный, ведь УР-77 "Метеорит" перевозила взрывчатку, используемую для разминирования минных полей.

Просмотреть видео с уничтожением российской техники с огромным взрывом можно ниже:

Взрыв был настолько сильным, что на странице OSINTtechnical в Twitter обнародовали спутниковые фото с последствиями взрыва.

Огромный взрыв российского конвоя после атаки украинских сил. На видео видна ударная волна - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе американского генерала об увольнении Мариуполя и Мелитополя. Бен Ходжес ранее предсказывал деоккупацию Херсона до конца года.

Также "Комментарии" писали, что на юге Украины заметили военную технику израильского производства. Это впервые зафиксировали на фронте бронетранспортера из Израиля. Украинский военный утверждает, что эта машина спасает многие жизни украинских воинов. Кроме того, бронетранспортер можно использовать по разным назначениям: скорая помощь, наступательная техника, разведка и другие.



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Источник: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1590218781447839744
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