Офис президента отреагировал на то, что ВСУ готовятся «бить по Херсону»

Российские захватчики, рассылая СМС-сообщения об "обстрелах" и "подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС", преследуют только одну цель – запугать жителей Херсонской области. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с "эвакуацией", — отметил Андрей Ермак.

По его словам, россияне как всегда используют довольно примитивную практику в войне против Украины.

Глава Офиса президента подчеркнул, украинские защитники никогда не обстреливали свои города и села, и не занимаются подобным сейчас. Это делают россияне, которые воюют на чужой им земле. Россияне действуют как самые настоящие террористы. Они даже на своей территории в России направляют самолеты на жилые дома.

Как сообщалось, оккупанты Херсона начали массовую рассылку сообщений местным жителям с призывом покинуть город. также такие сообщение начали приходить жителям временно оккупированного Донецка.

Читайте также на портале "Комментарии" — гауляйтеры Херсонщины – Стремоусов и Сальдо – фактически одновременно заявили о подготовке наступления ВСУ и призвали жителей оккупированных территорий эвакуироваться на левый берег Днепра. Командующий ВС РФ в "зоне специальной военной операции" (в войне против Украины) Сергей Суровикин также признал, что для армии агрессора на Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. О чем говорят подобные заявления? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!