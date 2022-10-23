Официально: СБУ задержала президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева

Украинские спецслужбы по подозрению в работе на Российскую Федерацию задержали Вячеслава Богуслаева, являющегося президентом украинского промышленного гиганта "Мотор Сич". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт СБУ.

СБУ задержала президента компании «Мотор Сич». Фото с открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины объявили подозрение Вячеславу Богуслаеву по двум статьям (ст. 111-1 и ст. 111-2). В этих статьях говорится о коллаборационной деятельности и сотрудничестве со страной агрессором.

Президента "Мотор Сич" задержали из-за уголовного производства по поставкам военной техники и запчастей в Российскую Федерацию. Следствие установило, что Вячеслав Богуслаев причастен к поставкам товаров военного назначения в российскую компанию "Ростех", тесно сотрудничающую с российскими военными силами.

Главным образом Вячеслав Богуслаев поставлял двигатели для производства и ремонта российских военных вертолетов, среди которых Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник".

Именно эту боевую технику авиации россияне использовали при полномасштабном вторжении РФ в Украину.





Ранее портал "Комментарии" сообщал о жителе Бучи, который сотрудничал с российскими оккупантами. Кроме того, мужчина получил оружие от россиян и терроризировал проукраинских жителей. СБУ установило личность мужчины и выяснило, что он вступил в добровольцы батальоны, чтобы скрыть собственные следы преступления.



Также "Комментарии" писали о том, что СБУ идентифицировало 30 коллаборантов в одной из украинских областей, сотрудничавших с Российской Федерацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!