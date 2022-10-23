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Официально: СБУ задержала президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева

Глава украинской компании поставлял авиадетали для российских вертолетов.

сегодня, 10:21
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Автор:

Slava Kot

Украинские спецслужбы по подозрению в работе на Российскую Федерацию задержали Вячеслава Богуслаева, являющегося президентом украинского промышленного гиганта "Мотор Сич". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт СБУ.

Официально: СБУ задержала президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева

СБУ задержала президента компании «Мотор Сич». Фото с открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины объявили подозрение Вячеславу Богуслаеву по двум статьям (ст. 111-1 и ст. 111-2). В этих статьях говорится о коллаборационной деятельности и сотрудничестве со страной агрессором.

Президента "Мотор Сич" задержали из-за уголовного производства по поставкам военной техники и запчастей в Российскую Федерацию. Следствие установило, что Вячеслав Богуслаев причастен к поставкам товаров военного назначения в российскую компанию "Ростех", тесно сотрудничающую с российскими военными силами.

Главным образом Вячеслав Богуслаев поставлял двигатели для производства и ремонта российских военных вертолетов, среди которых Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник".

Именно эту боевую технику авиации россияне использовали при полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Официально: СБУ задержала президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о жителе Бучи, который сотрудничал с российскими оккупантами. Кроме того, мужчина получил оружие от россиян и терроризировал проукраинских жителей. СБУ установило личность мужчины и выяснило, что он вступил в добровольцы батальоны, чтобы скрыть собственные следы преступления.

Также "Комментарии" писали о том, что СБУ идентифицировало 30 коллаборантов в одной из украинских областей, сотрудничавших с Российской Федерацией.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-prezydenta-promyslovoho-hihanta-motor-sich-za-pidozroiu-u-roboti-na-rf
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