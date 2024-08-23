logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Офицер ВСУ: Каждый должен приложить максимум усилий, чтобы во всех городах были сине-желтые флаги
commentss НОВОСТИ Все новости

Офицер ВСУ: Каждый должен приложить максимум усилий, чтобы во всех городах были сине-желтые флаги

По случаю Дня флага в Третьей штурмовой обратились к украинцам

23 августа 2024, 22:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

В День флага Украины заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подчеркнул, что украинский флаг стоит очень дорого, поскольку за него проливали и продолжают проливать кровь поколения украинцев.

Офицер ВСУ: Каждый должен приложить максимум усилий, чтобы во всех городах были сине-желтые флаги

Украина отмечает День флага. Фото из открытых источников

"Украинский флаг стоит очень дорого. Целые поколения проливали и продолжают проливать кровь. Мы, как никто, должны понимать его истинную ценность", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ призвал соотечественников присоединяться к борьбе с российскими захватчиками.

"Если мы действительно хотим видеть сине-желтые флаги в украинских городах – каждый украинец должен приложить к этому максимум усилий", – подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная причина успехов РФ на Покровском направлении — истощение и нехватка бойцов в ВСУ. Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные. По их словам, есть и другие причины успехов россиян — преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования. Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ замедлили наступательные действия в Курской области, в этом направлении наступила стратегическая стабильность, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении пришло время стратегической стабильности. На уровне бригад идут бои за отдельные населенные пункты, но украинцы все же сохраняют силы и не повторяют практики интересных, но бессмысленных штурмов в стиле большого контрнаступления", — подчеркнул Николай Мельник.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5328
Теги:

Новости

Все новости