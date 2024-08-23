В День флага Украины заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подчеркнул, что украинский флаг стоит очень дорого, поскольку за него проливали и продолжают проливать кровь поколения украинцев.

Украина отмечает День флага. Фото из открытых источников

"Украинский флаг стоит очень дорого. Целые поколения проливали и продолжают проливать кровь. Мы, как никто, должны понимать его истинную ценность", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ призвал соотечественников присоединяться к борьбе с российскими захватчиками.

"Если мы действительно хотим видеть сине-желтые флаги в украинских городах – каждый украинец должен приложить к этому максимум усилий", – подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная причина успехов РФ на Покровском направлении — истощение и нехватка бойцов в ВСУ. Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные. По их словам, есть и другие причины успехов россиян — преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования. Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ замедлили наступательные действия в Курской области, в этом направлении наступила стратегическая стабильность, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении пришло время стратегической стабильности. На уровне бригад идут бои за отдельные населенные пункты, но украинцы все же сохраняют силы и не повторяют практики интересных, но бессмысленных штурмов в стиле большого контрнаступления", — подчеркнул Николай Мельник.