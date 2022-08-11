Одна из стран ЕС признала РФ страной - спонсором терроризма: подробности

Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма. Об этом сообщает издание Новое время, ссылаясь на Delfi.

Латвия

Как пишет издание, сегодня (11 августа) Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийство гражданского населения.

По данным Delfi за заявление О целенаправленных военных нападениях России на гражданских жителей и общественное пространство Украины проголосовали 67 парламентариев Латвии.

"В документе говорится, что насилие военных РФ, направленное на гражданских жителей, и осуществляемое для достижения политических целей является терроризмом, а сама РФ — поддерживающим терроризм государством", — пишет НВ.

Отмечается, что в Сейме Латвии также призвали призвали другие страны принять аналогичное решение.

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