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Одна из стран ЕС признала РФ страной - спонсором терроризма: подробности

"За" проголосовали 67 парламентариев Латвии

сегодня, 13:03
Автор:

Денис
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Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма. Об этом сообщает издание Новое время, ссылаясь на Delfi. 

Одна из стран ЕС признала РФ страной - спонсором терроризма: подробности

Латвия

Как пишет издание, сегодня (11 августа) Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения в Украину и убийство гражданского населения.

По данным Delfi за заявление О целенаправленных военных нападениях России на гражданских жителей и общественное пространство Украины проголосовали 67 парламентариев Латвии.

"В документе говорится, что насилие военных РФ, направленное на гражданских жителей, и осуществляемое для достижения политических целей является терроризмом, а сама РФ — поддерживающим терроризм государством", — пишет НВ. 

Отмечается, что в Сейме Латвии также призвали призвали другие страны принять аналогичное решение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что встреча Зеленского и Путина на полях саммита G20: какие есть варианты. Пока что все больше предпосылок к тому, что встреча президентов Украины и РФ может не состояться. 

Читайте также о том, что победить Россию до зимы: насколько это реально – есть ли другие пути добиться мира. Есть риск, что, если дать России передышку на зиму, то весной может начаться новый виток наступления. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Арестович хочет в президенты: почему появилось такое заявление – о чем оно говорит. Арестович в будущем может быть неким техническим кандидатом. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Беларуси нашли объяснение ночным взрывам на военном аэродроме, который отдали РФ. Отметим, что до сих пор не опубликовано ни одного видео, на котором были бы зафиксированы взрывы на белорусском аэродроме.




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Источник: В документе говорится, что насилие военных РФ, направленное на гражданских жителей, и осуществляемое для достижения политических целей является терроризмом, а сама РФ — поддерживающим терроризм государством.
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