В свете последних событий, имя Дениса Устименко, более известного как Джиган, всплыло на поверхность не из-за новых музыкальных хитов или успешных концертов, а из-за его политической позиции. Получивший популярность на постсоветском пространстве певец оказался в центре внимания после того, как решил принять участие в выборах президента России, публично выразив свою поддержку Владимиру Путину.

Рэпер Джиган и его голос за Путина: реакция Украины

Этот акт политического волеизъявления прошел далеко за пределами его родной Украины — в Главном консульстве Российской Федерации в Дубае, где рэпер сейчас проживает. Сделав свой выбор, Джиган не только удивил общественность, но спровоцировал серьезные дискуссии в социальных сетях.





На фоне обострения военных действий и почти ежедневных обстрелов родной для Джигана Одессы его решение поддержать руководство агрессора вызвало не только удивление, но и возмущение украинского сообщества. Этот поступок стал причиной для включения артиста в санкционный список Украины 6 января 2023, что ставит под угрозу его дальнейшую карьеру и возможность возвращения на родину.

Напомним, что Таисия Повалий в своих социальных сетях рассказала, что получила гражданство в Российской Федерации. Публикация вызвала множество вопросов и споров публики.

Ранее "Комментарии" писали, что бывшая украинская певица Таисия Повалий недавно цинично заявила, сообщив, кем себя себя называет. Оказалось, что эта поклонница Путина, родившаяся в Киевской области, теперь стала пропагандисткой его преступной политики, называет себя "русской украинкой".

Также стало известно, что, несмотря на агрессию РФ, певица Ани Лорак не только осталась в России, но и, согласно последним сообщениям российских СМИ, подала заявление на получение гражданства этой страны.