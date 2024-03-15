Украинская певица подала заявление на российское гражданство

В центре внимания общественности и СМИ снова оказалась известная певица Ани Лорак, чья жизнь и карьера претерпели значительные изменения за последние годы. Родившаяся в Черновицкой области Украины, артистка, которая в 2008 году была удостоена звания народной артистки Украины, уже долгое время проживает и работает в России.

Ани Лорак получает российское гражданство

События последних лет, включая полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года, вызвали множество споров относительно её выбора продолжать карьеру в РФ. Несмотря на обострение политической ситуации, Лорак не только осталась в России, но и, согласно последним сообщениям российских СМИ, подала заявление на получение гражданства этой страны.

"Каролина Куек (настоящее имя артистки. — Прим. ред.) подала заявление на получение гражданства России еще в феврале", — уточнил собеседник агентства.

Это решение вызвало множество обсуждений, особенно учитывая, что в прошлом артистка неоднократно заявляла о своем украинском гражданстве и не выражала желания его менять. Например, в 2016 году, когда депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ей помощь в получении российского паспорта, представитель Лорак опроверг информацию о смене гражданства.

После переезда в 2014 году она не только не выступала на родине, но и завоевала множество творческих наград, включая "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года". В 2023 году певица вошла в состав жюри детского телевизионного конкурса "Ты супер!", проводимого в партнерстве с НТВ и радио Sputnik, а также озвучила партию в ледовом шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады".

Несмотря на то, что Лорак не высказывалась публично в поддержку военных действий, её пребывание и работа в стране, которая ведет военные действия против Украины, для многих остается предметом критики.