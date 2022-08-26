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Очередная "бавовна": в Мелитопольском районе раздались взрывы

Украинские военные устроили для оккупантов очередной "сюрприз"

сегодня, 20:21
Автор:

Анастасия
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В Мелитопольском районе местные жители слышали серию взрывов. Мэр мелитополя Иван Фёдоров в своем официальном Telegram-канале прокомментировал ситуацию. 

Очередная "бавовна": в Мелитопольском районе раздались взрывы

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По информации городского главы, вечером 27 августа на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района произошли взрывы. Украинские военные устроили для российских оккупантов очередной "сюрприз". 

"Очередная "бавовна" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление. Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов", — сказал Фёдоров. 

Подробности устанавливаются. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в подвалах на ЗАЭС оккупанты устроили пыточную. Российские захватчики используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток. Похищают военные рф в основном волонтеров, активистов и местных, которые не поддерживают "русский мир". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что российская армия несет огромные потери в Украине - от этого Кремлю приходится увеличивать численность войска. Подробнее о том,  как Кремль восполнит резервы, читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о возможной эвакуации людей из нескольких областей Украины. Она отметила, что эвакуированные могут рассчитывать на помощь от государства. Кроме того, для людей, которых эвакуируют, предусмотрены выплаты. 



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/465
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