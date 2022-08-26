Очередная "бавовна": в Мелитопольском районе раздались взрывы

В Мелитопольском районе местные жители слышали серию взрывов. Мэр мелитополя Иван Фёдоров в своем официальном Telegram-канале прокомментировал ситуацию.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По информации городского главы, вечером 27 августа на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района произошли взрывы. Украинские военные устроили для российских оккупантов очередной "сюрприз".

"Очередная "бавовна" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района. Жители общины слышали несколько взрывов, сейчас наблюдается задымление. Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов", — сказал Фёдоров.

Подробности устанавливаются.

используют для издевательств над людьми ток, удушения через целлофановые пакеты, а также другие виды пыток. Похищают военные рф в основном волонтеров, активистов и местных, которые не поддерживают "русский мир". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что