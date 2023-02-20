Очередь из кораблей: Россия препятствует экспорту украинского зерна

Экспорт зерна из украинских черноморских портов сократился с 3,7 млн ​​тонн в декабре до 3 млн тонн в январе. По словам украинского правительства и американских аналитиков, причиной задержки России с проверкой судов, которые экспортируют зерно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ABC News.

Россия создает очереди из судов. Фото из открытых источников

Украина при посредничестве Турции и ООН смогла договориться об экспорте украинских продуктов в рамках "зернового коридора". Однако, как отмечает совместный координационный центр в Стамбуле, экспорт из украинских портов снизился с 3,7 млн ​​тонн в декабре до 3 млн тонн в январе. Такое падение равно месячному потреблению зерновых в Сомали и Кении вместе взятых.

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Вероятной причиной уменьшения экспорта украинского зерна стали длинные российские проверки. В октябре средний показатель проверок составил около 10 кораблей в день, в то время как в январе проходит шесть проверок.

"Я думаю, что это станет проблемой, если проверки и дальше будут такими медленными", — сказал старший аналитик аналитической компании Gro Intelligence Уильям Оснато.

Из-за таких действий суда, перевозящие зерно должны ждать 28 дней между подачей заявки на участие в программе и проверкой груза. По словам главы делегации Украины в координационном центре Руслана Сахаутдинова, это на неделю больше, чем в прошлом месяце. Кроме того, в рамках программы "зернового коридора" в очереди находятся 152 судна, что на 50% больше, чем в январе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно, в какую страну вывозят украинское зерно с временно оккупированных территорий.

Также "Комментарии" писали о том, что продление зернового соглашения под вопросом.