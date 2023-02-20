logo

BTC/USD

24836.36

ETH/USD

1705.20

LTC/USD

96.80

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Очередь из кораблей: Россия препятствует экспорту украинского зерна
commentss НОВОСТИ Все новости

Очередь из кораблей: Россия препятствует экспорту украинского зерна

Представители Российской Федерации дольше проверяют суда с украинским зерном и таким образом уменьшают экспорт товаров из Украины.

сегодня, 13:08
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Экспорт зерна из украинских черноморских портов сократился с 3,7 млн ​​тонн в декабре до 3 млн тонн в январе. По словам украинского правительства и американских аналитиков, причиной задержки России с проверкой судов, которые экспортируют зерно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ABC News.

Очередь из кораблей: Россия препятствует экспорту украинского зерна

Россия создает очереди из судов. Фото из открытых источников

Украина при посредничестве Турции и ООН смогла договориться об экспорте украинских продуктов в рамках "зернового коридора". Однако, как отмечает совместный координационный центр в Стамбуле, экспорт из украинских портов снизился с 3,7 млн ​​тонн в декабре до 3 млн тонн в январе. Такое падение равно месячному потреблению зерновых в Сомали и Кении вместе взятых.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Вероятной причиной уменьшения экспорта украинского зерна стали длинные российские проверки. В октябре средний показатель проверок составил около 10 кораблей в день, в то время как в январе проходит шесть проверок.

"Я думаю, что это станет проблемой, если проверки и дальше будут такими медленными", — сказал старший аналитик аналитической компании Gro Intelligence Уильям Оснато.

Из-за таких действий суда, перевозящие зерно должны ждать 28 дней между подачей заявки на участие в программе и проверкой груза. По словам главы делегации Украины в координационном центре Руслана Сахаутдинова, это на неделю больше, чем в прошлом месяце. Кроме того, в рамках программы "зернового коридора" в очереди находятся 152 судна, что на 50% больше, чем в январе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно, в какую страну вывозят украинское зерно с временно оккупированных территорий.

Также "Комментарии" писали о том, что продление зернового соглашения под вопросом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/ukrainian-grain-shipments-drop-ship-backups-grow-97318083
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!