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"Очень тяжело": военный рассказал о ситуации в Часовом Яру

Несмотря на сложную ситуацию на фронте и преобладание российских сил, украинские бойцы продолжают находиться в активной обороне и защищать город Часов Яр.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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Украинский военный, заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБР Олесь Маляревич рассказал, что в боях за Часов Яр нет паритета, а Россия превосходит украинские силы, в частности в артиллерии и беспилотниках. По его словам, ситуация в Часовом Яру "очень тяжелая".

"Очень тяжело": военный рассказал о ситуации в Часовом Яру

Украинские военные. Фото из открытых источников

Олесь Маляревич в эфире "Еспресо" рассказал, что украинские военные находятся в активной обороне и постоянно получают задачи от командования для защиты Часового Яра.

"Мы делаем все, чтобы Часов Яр не был захвачен, сейчас находимся в активной обороне. Ежедневно получаем боевые задачи – поражение, разведка, доразведка, дистанционное минирование", — говорит Маляревич, чья бригада уже долгое время обороняет город.

Военный объясняет, что армия РФ уже около двух месяцев активно штурмует Часов Яр, который находится на высоте, что позволит россиянам наносить удары по Славянску и Краматорску.

"Понимаем, что очень важно не допустить прорыва врага к Часовому Яру, но вы видите, что происходит. Паритета точно нет, очень тяжело", — подчеркивает Маляревич.

Военный объясняет, что украинские солдаты должны быть более профессиональными из-за меньшего количества боеприпасов. По его словам, по артиллерии Россия превосходит Украину в этом направлении в шесть раз, по дронам – вдвое. Украинские военные пока имеют преимущество в дронах-бомбардировщиках, однако оккупанты работают над собственными разработками, чтобы нивелировать преимущество Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский назвал Часов Яр городом, который Россия хочет захватить до 9 мая.

Также "Комментарии" писали о заявлении из Министерства обороны, где объяснили, почему отменили демобилизацию для украинских военных.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-robimo-vse-shchob-chasiv-yar-ne-buv-zakhopleniy-zastupnik-komandira-batalyonu-udarnikh-bpak-malyarevich
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