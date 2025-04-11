Оборону ВСУ удалось прорвать: в показали новый населенный пункт, оккупирован РФ

Как передает портал "Комментарии", по данным мониторингового аналитического канала DeepState, российские захватчики оккупировали населенный пункт Александрополь в Донецкой области.

Наступление России. Фото из открытых источников

Также в DeepState отмечают, что россияне продвинулись вглубь украинских позиций в селе Успеновка, расположенном совсем рядом с административной границей Днепропетровской области.

"Враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся возле Новобахмутовки и в Успеновке", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, в ночь на 10 апреля аналитический мониторинговый проект DeepState сообщал о продвижении российских войск около четырех населенных пунктов Донецкой области.

"Враг продвинулся у Дружбы, Разлива, Раздольного и в Надеевке", – говорится в сообщении DeepState.

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Также издание "Комментарии" сообщало – многомесячное относительное затишье на Покровском направлении подошло к концу. Россияне возобновили активное применение бронетехники. Об этом в эфире канала "Киев24" рассказал командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Назаренко.

Защитник рассказал, что бригада на этом направлении держит оборону уже более 2 месяцев. Назаренко отметил, что, активизируясь на других направлениях противник не потерял приоритетность Покровского – практически каждый день проводит ежедневные попытки штурмов, но несет огромные потери как в живой силе, так и в технике. Его продвижение за эти два месяца минимальные.



