Многомесячная пауза закончилась: где враг вновь возобновил бронетанковые штурмы

Многомесячное относительное затишье на Покровском направлении подошло к концу. Россияне возобновили активное применение бронетехники. Об этом в эфире канала "Киев24" рассказал командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Назаренко.

Наступление России. Фото из открытых источников

Защитник рассказал, что бригада на этом направлении держит оборону уже более 2 месяцев. Назаренко отметил, что, активизируясь на других направлениях противник не потерял приоритетность Покровского – практически каждый день проводит ежедневные попытки штурмов, но несет огромные потери как в живой силе, так и в технике. Его продвижение за эти два месяца минимальные.

"Как только мы вернулись на направление, враг применял только живую силу. Россияне надеялись только за счет нее продвигаться дальше и вообще не применяли здесь бронированную технику несколько месяцев. Когда мы дали достойный отпор в течение месяца, противник начал применять легкобронированную технику и потом уже танки. Только за последние две недели противник применил более 20 танков на нашем направлении. И около 20 танков противник потерял. То есть мы их уничтожали на поле боя. Поэтому я бы сказал, что на нашем направлении танки достаточно активно начали применять в течение последней недели-двух", — рассказал Назаренко.

Военный отметил, что россияне вновь начали искать успеха, применяя бронированную, легкобронированную технику.

Андрей Назаренко отметил, что цель врага не изменилась. Он, как и прежде, хочет дойти до границы Днепропетровской области. Именно для этого россияне уже перебросили часть войск с Курщины на направление Покровска и активно их применяют.

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