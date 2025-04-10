Многомесячная пауза закончилась: где враг вновь возобновил бронетанковые штурмы

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Кравцев Сергей
Многомесячное относительное затишье на Покровском направлении подошло к концу. Россияне возобновили активное применение бронетехники. Об этом в эфире канала "Киев24" рассказал командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Назаренко.
Наступление России. Фото из открытых источников
Защитник рассказал, что бригада на этом направлении держит оборону уже более 2 месяцев. Назаренко отметил, что, активизируясь на других направлениях противник не потерял приоритетность Покровского – практически каждый день проводит ежедневные попытки штурмов, но несет огромные потери как в живой силе, так и в технике. Его продвижение за эти два месяца минимальные.
Военный отметил, что россияне вновь начали искать успеха, применяя бронированную, легкобронированную технику.
Андрей Назаренко отметил, что цель врага не изменилась. Он, как и прежде, хочет дойти до границы Днепропетровской области. Именно для этого россияне уже перебросили часть войск с Курщины на направление Покровска и активно их применяют.
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