Какую стратегию выбрал Кремль: почему Путину выгодно отодвигать перемирие

Кремль стремится отодвинуть в сторону украинский вопрос и провести более широкую перезагрузку с США, которая оставит Украину и Европу вне процесса и позволит России продолжать войну. Об этом говорится в материале "NBC News". Также о затягивании войны говорят европейские партнеры, в частности это в очередной раз заявил генсек НАТО Марк Рютте. Президент США Дональд Трамп в последнем своем заявлении традиционно заявил, что переговоры с Россией по прекращению войны продолжается. Но уточнил, что ему не нравятся бомбардировки. Какую цель, преследует Путин, всячески отодвигая возможное перемирие? Не связано ли с предстоящими переговорами усиление ударов по Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Россияне боятся напрямую ответить "нет" Трампу

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин так прокомментировал ситуацию:

"Кажется, что Россия придерживается следующей стратегии: россияне боятся напрямую ответить нет по идеям урегулирования, которые выдвигает Трамп. Именно поэтому мы слышим от россиян, что, мол мы за прекращение огня, но есть нюансы. При этом последние переговоры, которые были в Саудовской Аравии, показали, что россияне не были согласны на безусловное прекращение огня, а дополнили его разными требованиями, что должны быть сняты санкции с российских банков, сняты запреты с поставок продовольствия, удобрений. То есть, Россия постоянно повышает ставки и при этом публично говорит, что готова остановить войну в Украине".

По словам эксперта, также в рамках этого же момента есть предположение, что Кремль рассчитывает на то, что, выдвигая все новые и новые требования, в итоге американцы будут готовы на то, чтобы эти требования начать воспринимать и уже с ними пытаться влиять на Украину.

"То есть, россияне хотят обыграть всё так, чтобы Киев виновником того, что переговоры сорвались, отказавшись выполнять новые требования. В то же время официальный Киев занял позицию скорее согласия с Трампом в том, что нужно прекратить огонь. Более того, Украина даже согласилась на невыгодное для Киева черноморское перемирие. Потому что, по сути, с 2023 года Украина и сама уже смогла обеспечить продовольственный коридор, существенно отодвинув Черноморский флот РФ", – заявил политолог.

Алексей Якубин считает, что стратегия россиян не очень хорошо работает. Тем не менее, они пока не готовы отказываться от этого метода.

"И как раз последний визит Кирилла Дмитриева в Вашингтон был показателем того, что, с одной стороны, Москва показывает, что готова к экономическому сотрудничеству, а, с другой, подталкивает США к тому, чтобы Вашингтон усилил давление на Киев и тот согласился на ряд уступок. Потому мы сегодня находимся в этой точке бифуркации. Кремль собирается и дальше продолжать действовать военным путём, а параллельно с этим повышать ставки, чтобы заставить нас отказаться от предложенных переговоров Трампа", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Логика Кремля – расширение поля переговоров

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отметил, что для Кремля изначально вопрос был не в формате перемирия с Украиной или в прекращении огня, а в претензиях на статус геополитического лидера.

"То есть, Путин не врал в 2022 и 2023 году, когда говорил, что война идёт за выживание Российской Федерации. И, если Россия выходит из этой войны ни с чем, то, соответственно, она не может претендовать на геополитическое лидерство и это приводит, в том числе, к внутриполитическому кризису в России. Кроме крушения российской зоны влияния, сейчас мы де-факто имеем ситуацию, когда Китай забирает у России центральную Азию, Турцию, Южный Кавказ. В Африке, несмотря на заявление Кремля, тоже не всё так гладко. И, соответственно, Кремлю необходимо выйти с сильными позициями. В этом формате просто идти на перемирие, причём с какими-то уступками, для Путина неприемлемо", – отметил Игорь Тышкевич.

Соответственно, продолжает эксперт, логика Кремля – расширение поля переговоров. С одной стороны, эскалация в Украине. С другой стороны, введение в переговоры дополнительных тем, дополнительных направлений. В частности, посредничество с Ираном, попытка торга с США теми же самыми редкоземельными элементами и Арктикой, торг позиционированием России касательно Китая.

"И на фоне таких предложений Кремль требует определенные уступки как раз-таки внешнеполитического формата. Одной из таких, кстати, уже есть заявление, что Украина не будет членом НАТО. Для Кремля – это одна из составляющих картины победы, но необходимы, кроме всего прочего, уступки и от США, а также Европейского Союза, причём публичные", – отметил Игорь Тышкевич.

По его словам, у Трампа, с другой стороны, не стоит вопрос завершения войны на условиях Украины.

"Для Трампа стоит вопрос заморозки войны в Украине и попытки использования Кремля в противовес Китаю. То есть, договориться дружить с Москвой против Китая. При этом для Соединённых штатов Америки невыгодно и поражение Украины. Это парадокс этой войны, что для Вашингтона невыгодно поражение Кремля и невыгодно поражение Киева. Речь идёт о варианте поиска приостановки, либо заморозки войны где-то посредине. С другой стороны, Трампа подгоняет время, потому что, с точки зрения противостояния с Китаем, для него крайне важно продемонстрировать, что США самостоятельно разрешили тот или иной кризис, в частности украинский. И перед большим саммитом США-КНР, который пройдёт этим летом, американскому президенту желательно иметь вариант, как минимум, заморозки войны в Украине и, как минимум, фиксации того, что США являются доминантой в этом процессе. Потому что в противном случае Вашингтон вынужден будет обращаться за помощью к Китаю. Это уже противоречит трамповскому "Make America Great Again", – резюмировал Игорь Тышкевич.

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