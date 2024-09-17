Как передает портал "Комментарии", аналитики монитирингового проекта DeepState обновили карту и отметили, что украинские защитники восстановили положение возле Торского Донецкой области, отбросив российских захватчиков.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Силы Обороны Украины восстановили положение у Торского", — говорится в сообщении аналитиков.

Кроме того, отмечают аналитики, враг продвинулся у Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом.

Отметим, вчера аналитики DeepState сообщали, что российские захватчики продвинулись возле населенных пунктов Донецкой области, в частности возле одного из ключевых городов Донбасса – Угледара.

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Катериновки, Водяного, Угледара, в Спирном и Украинске", – говорилось в сообщении DeepState

Читайте также на портале "Комментарии" — для того, чтобы подобрать привольное сравнение нынешней способности Украины продрожать войну против России, то больше всего подходит аналогия человека, который ведет бой с завязанными руками. Об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Также издание "Комментарии" сообщало – со своей стороны, Украина сделала все возможное, чтобы мобилизация набрала обороты и не было больше проблем с нехваткой человеческих ресурсов в армии. Но западные партнеры, которые как раз и требовали увеличения темпов мобилизации, свои обещания не сдержали. ВСУ по-прежнему не имеют достаточно количества военной техники и оборудования, чтобы иметь возможность формировать эффективные боевые подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).