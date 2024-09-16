Карта DeepState: враг продвинулся возле города, который штурмует больше года

Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту боев, отметив, что российские захватчики продвинулись возле населенных пунктов Донецкой области, в частности возле одного из ключевых городов Донбасса – Угледара.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Катериновки, Водяного, Угледара, в Спирном и Украинске", – говорится в сообщении DeepState.

Ранее аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что враг продвинулся в Макеевке, Красногоровке, Гродовке, а также у Песчаного и Пречистовки Донецкой области.

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Также издание "Комментарии" сообщало – война, которую ведёт сегодня Кремль против Украины – это предел возможностей нынешней российской армии. Следовательно, угрозы, которые мы систематически слышим от Москвы в адрес западных стран – это всего лишь блеф, на который, к большому сожалению, повёлся президент США Джо Байден. Такое мнение в интервью Times Radio высказал бывший советник президента США во времена администрации Трампа Джон Болтон.

Неготовность Администрации Байдена снимать запрет на удары американским оружием по территории РФ Болтон называет проявлением "абсолютно нестратегического подхода" в отношении войны в Украине, который демонстрирует администрация Байдена в течение двух с половиной лет.



