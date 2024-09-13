DeepState обновил карту: захваченной врагом территории становится больше

Аналитики мониторингового проекта DeepState ночью 13 сентября обновили карту, отметив, что российские войска продвинулись в трех населенных пунктах и возле двух в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую обновленные данные DeepState.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Макеевке, Красногоровке, Гродовке, а также у Песчаного и Пречистовки", – говорится в сообщении.

Отметим, вчера аналитики DeepState отметили, что врагу удалось оккупировать еще один населенный пункт Донецкой области – село Лесовка Покровского района.

"Враг оккупировал Лесовку, а также продвинулся возле Лисовки, Клещиевки, Невельского, в Украинска и окрестностях. Уточнен район Калиновки", – говорилось в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области серьезно усложнилась, российские войска начали активные штурмовые действия. Есть ряд участков, где украинцам приходится отступать из ранее занятых позиций. Об этом свидетельствует сообщение аналитического проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Покровском районе Донецкой области ситуация немного изменилась – стало известно о том, что российским захватчикам удалось продвинуться вперед. Продвижение противника зафиксировано в городе Украинск Селидовской городской громады Покровского района, который находится примерно в 30 километрах от города Покровск. Как передает портал "Комментарии", об изменении ситуации на фронте сообщили аналитики DeepState.







